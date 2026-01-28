Detenido en Palma por suplantar a otra persona para ocultar que tenía una orden de ingreso en prisión

Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron el pasado domingo a un conductor de 33 años como presunto autor de múltiples delitos, entre ellos usurpación de estado civil, contra la seguridad vial, por tratar de identificarse con un DNI que no era suyo para ocultar que tenia una orden de ingreso en prisión, y resistencia a la autoridad, por negarse a realizar la prueba de detección de drogas, pese a las sospechas de que circulaba bajo la influencia de sustancias estupefacientes.

Los hechos, según informa la Policía Local, ocurrieron sobre las nueve de la noche del pasado domingo 25 de enero, cuando una patrulla del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) dio el alto a un vehículo en la calle Manacor por una infracción de tráfico. El conductor manifestó no llevar la documentación y mostró la fotografía del DNI de otro hombre, afirmando que era él.

Su actitud nerviosa y las incongruencias en sus respuestas levantaron las sospechas de los agentes. Además, el hombre se negó de forma reiterada a someterse a la prueba de detección de drogas, a pesar de hallarse útiles para el consumo en el interior del vehículo.

Ante la negativa a identificarse correctamente, fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde finalmente se logró su filiación real. Los agentes comprobaron que sobre él pesaba una orden de detención e ingreso en prisión y que, además, no había obtenido nunca el permiso de conducir.

La Policía Local de Palma formalizó su detención por todos estos delitos. La Sala de Atestados remitió las diligencias al juzgado y el detenido fue puesto a disposición judicial.