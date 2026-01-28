Detenido en Palma por continuas agresiones sexuales a sus dos sobrinas menores durante años

Un hombre ha sido detenido en Palma por la Policía Nacional como presunto autor de repetidas agresiones sexuales a sus dos sobrinas menores durante seis años. El caso se descubrió cuando una de las niñas relató lo que venía sufriendo tras una charla en su colegio para prevenir estos abusos. El arrestado ha sido puesto esta mañana a disposición judicial.

Las agresiones habrían empezado cuando las víctimas tenían unos seis años, alrededor de 2020, y se habrían repetido a lo largo de los últimos seis años, pero no se descubrieron hasta hace unos días. Fue una de las víctimas quien relató lo que venía sufrido a sus profesores tras una charla en su colegio para prevenir abusos sexuales. La menor explicó que durante estos años había sido sometida a repetidos tocamientos sexuales por parte de su tío, que también había tratado de forzarla a mantener relaciones sexuales, aunque no lo había conseguido. Añádió que todos estos episodios se habían repetido desde 2020 y que no había denunciado los hechos antes porque su familiar le había inculcado la idea de que era algo normal.

Al conocer lo ocurrido, el colegio alertó a la madre y a la Policía Nacional. La madre llevó a la menor a un centro hospitalario para que fuera examinada y se activó el Protocolo Marco Interdisciplinar de Actuaciones en casos de Maltrato Infantil en Balears. Posteriormente se personaron la Jefatura Superior, donde presentaron una denuncia.

Mientras tanto, la hermana de la víctima, también menor, reveló que también había sufrido este tipo de agresiones y añadió que su familiar les golpeaba en la cara cuando se enfadaba.

La Unidad de Familia y Menor (Ufam) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, y gracias al testimonio de las menores, pudo identificar al hombre. Horas más tarde, el individuo fue detenido por parte de los policías como presunto autor de un delito continuado de agresión sexual. La Policía le ha puesto esta mañana a disposición del juzado de guardia de Palma.