Cuatro intoxicados en un incendio en un piso en Palma

Cuatro personas de entre 19 y 59 años han resultado intoxicadas por inhalación de humo en un incendio declarado esta mañana en un piso de la calle Fornaris, en la barriada palmesana de La Soledat. Las llamas han destruido la cocina del domicilio y han provocado una gran humareda.

Según informan fuentes de los Bombers de Palma y el 061, el fuego se ha declarado poco antes de las nueve de la mañana en un domicilio de la calle Fornaris, en La Soledat. El incendio se ha originado en la cocina y ha provocado una gran columna de humo que salía por la ventana, lo que ha generado una gran alarma entre los vecinos.

Al lugar han acudido rápidamente dotaciones de los bomberos, que han sofocado la llamas y han ventilado el inmueble. Mientras tanto, una ambulancia ha asistido a cuatro personas, de entre 19 y 59 años, que presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo, si bien todos ellos parecían leves.