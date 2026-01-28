Cuatro intoxicados en un incendio en un piso en Palma
Las llamas se han declarado en la cocina del domicilio y han sido sofocadas rápidamente por los Bombers
Cuatro personas de entre 19 y 59 años han resultado intoxicadas por inhalación de humo en un incendio declarado esta mañana en un piso de la calle Fornaris, en la barriada palmesana de La Soledat. Las llamas han destruido la cocina del domicilio y han provocado una gran humareda.
Según informan fuentes de los Bombers de Palma y el 061, el fuego se ha declarado poco antes de las nueve de la mañana en un domicilio de la calle Fornaris, en La Soledat. El incendio se ha originado en la cocina y ha provocado una gran columna de humo que salía por la ventana, lo que ha generado una gran alarma entre los vecinos.
Al lugar han acudido rápidamente dotaciones de los bomberos, que han sofocado la llamas y han ventilado el inmueble. Mientras tanto, una ambulancia ha asistido a cuatro personas, de entre 19 y 59 años, que presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo, si bien todos ellos parecían leves.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave
- Martirio: 'Estamos demasiado callados con todo lo que nos están metiendo
- Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
- Un jubilado denuncia la ocupación de su casa en el Secar de la Real: 'Es rico, conduce un Audi y pagó 1.000 euros para quedarse con mi vivienda
- Dani Rodríguez explica su salida del Mallorca: 'Mi etapa termina tras una reunión a cuatro
- Jaume Salvà precipita su salida y dimite como director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- Abacus echa el cierre en Palma esta semana