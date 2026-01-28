Condenan a 34 narcos a 61 años de cárcel por tráfico de drogas en la Part Forana de Mallorca y en la Península

La Sección Primera de la Audiencia de Palma ha condenado este martes a 34 narcotraficantes, 32 marroquíes y dos españoles, a un total de 61 años de prisión por introducir droga en el norte de Mallorca, en el Raiguer y en la Península. Una buena parte de la reducción de la pena se ha producido al apreciar la atenuante de dilación extraordinaria e indebida por el retraso de la causa. Por este motivo se ha solicitado la suspensión del ingreso en prisión para 33 procesados y solo se ha decretado la condena de cinco años sustituible por la expulsión a su país para uno de ellos. El mayor traficante de esta organización fue detenido el 8 de noviembre de 2019 en el puerto de Alcúdia procedente de Barcelona. En el interior de su coche Citroën C4 hallaron seis kilos de cocaína en otros tantos paquetes.

Los acusados se venían dedicando al tráfico de drogas desde 2017 y hasta la fecha de su detención en noviembre de 2020 por la venta de cocaína y hachís a terceros tanto a mediana como a pequeña escala en Mallorca. Su radio de acción comprendía principalmente la Part Forana. En concreto, en las localidades de Inca, Muro, Alcúdia, sa Pobla, Artà Pollença, Selva y Capdepera. Aunque también se extendía a la Península.

El cabecilla de esta organización introducía la cocaína en Mallorca procedente de Alemania y de Holanda. La droga llegaba a la isla camuflada en el interior de vehículos. A continuación llevaba a cabo la distribución a mediana escala a proveedores de drogas.

Así, el 13 de octubre de 2017 agentes de la Guardia Civil intervinieron al considerado el cabecilla de esta trama 180.000 euros procedentes de la venta de droga cuando hacía un intercambio de dinero con otro compinche. Al registrar su domicilio en Andratx, el 20 de noviembre de 2019 le intervinieron el móvil y dinero en efectivo.

En un estrato inferior de esta organización se encontraban los encargados de la parte logística y el transporte de la droga y del dinero. En un domicilio de Santa Margalida intervinieron el teléfono móvil de uno de ellos y cogollos de marihuana. En la redada también se detuvieron a dos proveedores. Los agentes del instituto armado aprehendieron en un domicilio de Muro 20 gramos de cocaína valorados en 3.000 euros y 38.000 euros en efectivo.

Útiles para tratar la droga

Otro de los ahora condenados se encargaba de guardar la cocaína en un domicilio de inca. También le intervinieron numerosos útiles para la droga como una báscula de precisión, las llaves de dos coches y tres móviles que utilizaba para su actividad del narcotráfico. A otro de los procesados se le sorprendió al transportar en un coche cocaína desde el Puerto de Palma a Valencia. Asimismo otros tres implicados se encargaban de realizar transacciones de cocaína y de hachís a terceros. También se dedicaban a la venta al menudeo en Can Picafort, Muro, Maria de la Salut y Santa Margalida.

Uno de los cabecillas mantenía estrechos contactos con otros narcotraficantes en la localidad barcelonesa de Santa Margalida de Montbui. Otros tres individuos relacionados con esta organización se dedicaban a la venta de cocaína y marihuana a pequeña escala. Estos suministraban cocaína y hachís a un hombre de nacionalidad española. Este vendía la droga en Torre de Claramunt (Barcelona). Otra parte de la droga que llegaba a Mallorca se vendía en Huesca y otra ramificación en las localidades catalanas de Gavà y Sant Boi de Llobregat.