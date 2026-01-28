Los Bombers de Palma rescatan a una conductora atrapada en un túnel inundado en Son Ferriol

Las prolongadas lluvias caídas sobre Mallorca a lo largo de toda la tarde han provocado diversos incidentes, sobre todo en Palma, donde los Bombers han tenido que rescatar a una conductora que había quedado atrapada con su coche en el interior de un túnel inundado en Son Ferriol. En Can Pastilla se han anegado también varias calles y el agua ha entrado en algunos comercios.

La borrasca Kristin, que ha alcanzado la isla este mediodía, se ha dejado notar sobre todo con fuertes lluvias y una lluvia que ha caído durante horas. Los Bombers de Palma informan de que han tenido que realizar media docena de servicios por la gran cantidad de agua acumulada. El más relevante ha ocurrido sobre las cinco de la tarde, cuando un coche ha quedado atascado en un túnel que pasa por debajo de la carretera de Manacor a la altura de Son Ferriol, donde se había acumulado casi un metro de agua. Un equipo de bomberos ha acudido al lugar y ha rescatado a la conductora, que estaba atrapada en el interior de su vehículo.

Los bomberos han tenido que realizar varios achiques en calles de Can Pastilla, donde las alcantarillas no podían tragar toda el agua caída. Algunos comercios y plantas bajas han sufrido inundaciones.

Noticias relacionadas

Balears se encuentra en alerta naranja en previsión de fuertes lluvias y rachas de viento asociadas a la borrasca Kristin, que pueden dejarse sentir en especial en la mitad sur de Mallorca.