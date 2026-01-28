165 identificados y un detenido en la redada en la prisión vieja de Palma

El operativo de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma en la antigua prisión ha finalizado con 165 personas identificadas y un detenido, que estaba siendo buscado por un robo. La intervención, en la que han participado decenas de agentes, se ha saldado sin incidentes.

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma habían preparado la operación para controlar a las personas que viven como okupas en la prisión abandonada, después de las quejas vecinales sobre el incremento de la delincuencia en la zona.

Sobre las ocho y media de la mañana un amplio contigente policial, en el que han participado decenas de agentes han tomado las puertas del recinto. Por parte de la Policia Nacional había una treintena de miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Grupo Operativo de Respuesta (GOR), Brigadas de Extranjería e Informacion, y personal de la Comisaría Oeste. También se han movilizado una docena de policías locales de las Unitats d'Intervenció Immediata (UII) y de la Unitat de Seguretat Integral (Usei).

Los policías han ido controlando los diferentes sectores del recinto y han identificado a todas las personas que había en el interior. El operativo ha terminado sobre las once y media de la mañana con 165 identificados y un detenido, una persona que estaba siendo buscado por un robo. Fuentes policiales confirman que no se ha producido ningún incidente reseñable durante las identificaciones.