La Policía Nacional condecora en Palma a los investigadores de la operación Enroque en el aniversario de su fundación

La Policía Nacional ha celebrado esta mañana en Palma el 202 aniversario de su fundación en un solemne acto en el que han sido condecorados cinco agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) que participaron, junto a la Guardia Civil, en la operación Enroque, que permitió desarticular una banda dedicada a la introducción y venta de grandes cantidades de droga. El jefe superior, José Luis Santafé, ha destacado que los cinco policías galardonados "son una estupenda representación" de los dos siglos de historia de la institución.

El acto, que conmemora el 202 aniversario de la creación, el 13 de enero de 1824, de la Policía del Reino, considerada el antecedente histórico de la actual Policía Nacional, se ha celebrado esta mañana en la sede de Serveis Ferroviaris de Mallorca, en el edificio del recientemente reformado hostal Términus, en la Plaza de España. La celebración ha estado presidida por el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, y ha contado con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez, así como representantes de la judicatura, el Ejército, Guardia Civil y Policía Local de diversos municipios de la isla.

En su alocución, el jefe superior ha destacado la "gran responsabilidad que supone dar continuidad a estos dos siglos de historia" y puso como ejemplo a los cinco policías de la UYCO, condecorados por su participación en la operación Enroque, que permitió desmantelar los diversos escalafones de una vasta organización de narcotraficantes y que se saldó con la intervención de 700 kilos de cocaína, 2.500 kilos de hachís y 1.500.000 euros.

Por su parte, el delegado del Gobierno ensalzó "el trabajo, esfuerzo y abnegación que demuestran los policías, muchas veces en condiciones complejas, para salvaguardar la seguridad de tosos, incluso arriesgando su propia integridad". Rodríguez trazó una comparación con la situación en otros países para insistir en que "la seguridad debe ir de la mano de la ley", destacó el papel de la Policía en defensa de los valores democráticos y recordó una cita de Benjamin Franklin: "Quien está dispuesto a ceder parte de su libertad a cambio de seguridad puede perder ambas".