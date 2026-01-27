Investigan a un conductor novel por circular ebrio y sufrir un grave accidente en Palma

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra un conductor novel, un argentino de 21 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Su coche se estrelló contra un vehículo mal estacionado, que se desplazó trece metros hasta impactar contra una estación de BiciPalma en la calle Aragón.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 24 de enero, sobre las seis de la madrugada, en la calle Aragó. Una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) fue comisionada por un accidente de tráfico múltiple. Según la reconstrucción del siniestro, el conductor investigado ignoró una señal que le obligaba a girar e intentó adelantar a un autobús de la EMT.

Al realizar la maniobra, rozó el lateral del autobús, perdió el control y colisionó violentamente contra un vehículo mal estacionado, que se desplazó trece metros hasta impactar y destrozar una estación de BiciPalma. El coche del conductor investigado se detuvo a treinta metros del punto de colisión.

Daños en el otro vehículo implicado en el siniestro. / Policía Local de Palma

El hombre presentaba síntomas evidentes de embriaguez y arrojó un resultado positivo de 0,57 mg/l en la prueba de etilometría. El informe policial concluye que circulaba a una velocidad excesiva para las condiciones de la vía, que se encontraba mojada por la lluvia.

El joven fue informado de su condición de investigado no detenido. La Sala de Atestados ha remitido las diligencias al juzgado correspondiente.