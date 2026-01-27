Incendio en una nave agrícola en Campanet

Dotaciones de los Bombers de Mallorca han sofocado esta tarde un incendio que ha arrasado una nave agrícola en Campanet. El fuego ha destruido la maquinaria y herramientas que había en su interior y ha hecho que se derrumbara parte del tejado.

Según informan fuentes de los Bombers de Mallorca, el incendio se ha declarado esta tarde en una nave de unos 40 metros cuadrados en una zona rural de Campanet. En su interior había diversa maquinaria y herramientas agrícolas, que han quedado destruidos. Una parte del inmueble se ha derrumbado.

Noticias relacionadas

Los bomberos, durante las tareas de extinción. / Bombers de Mallorca

En las tareas de extinción han participado efectivos de los parques de Alcúdia e Inca de los Bombers. En el siniestro no se han registrado daños personales.