Suspensión Director Son Canals
Incendio en una nave agrícola en Campanet

El fuego ha destruido maquinaria y herramientas almacenadas, y ha hecho que se derrumbara parte del tejado

El interior de la nave agrícola que se ha incendiado en Campanet.

El interior de la nave agrícola que se ha incendiado en Campanet. / Bombers de Mallorca

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Dotaciones de los Bombers de Mallorca han sofocado esta tarde un incendio que ha arrasado una nave agrícola en Campanet. El fuego ha destruido la maquinaria y herramientas que había en su interior y ha hecho que se derrumbara parte del tejado.

Según informan fuentes de los Bombers de Mallorca, el incendio se ha declarado esta tarde en una nave de unos 40 metros cuadrados en una zona rural de Campanet. En su interior había diversa maquinaria y herramientas agrícolas, que han quedado destruidos. Una parte del inmueble se ha derrumbado.

Los bomberos, durante las tareas de extinción.

Los bomberos, durante las tareas de extinción. / Bombers de Mallorca

En las tareas de extinción han participado efectivos de los parques de Alcúdia e Inca de los Bombers. En el siniestro no se han registrado daños personales.

Incendio en una nave agrícola en Campanet

