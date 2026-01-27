Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cafeterías de EspecialidadSuspensión Director Son CanalsOkupas Secar de la RealCierre AbacusEl Tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Familiares del clan del Seco niegan haber participado en la pelea y el tiroteo en Verge del Lluc: "No fuimos nosotros, estábamos trabajando"

Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional han abierto una investigación para tratar de esclarecer la reyerta

Varios heridos en una reyerta entre dos familias en la barriada de Verge de Lluc, en Palma

Varios heridos en una reyerta entre dos familias en la barriada de Verge de Lluc, en Palma / B.RAMON / DMA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

"No fuimos nosotros los que participamos en la pelea. Estábamos muy ocupados trabajando". Con estas palabras, una familiar del clan del Seco ha negado categóricamente que intervinieran el enfrentamiento este lunes en el interior de un bar del barrio de Verge del Lluc, como aseguraban unos vecinos. Varias personas resultaron heridas en la contienda.

De acuerdo con la versión de esta familiar del histórico clan de Verge del Lluc, ellos no actuaron en el violento enfrentamiento en las calles del barrio. "Nosotros no hemos sido", insiste. En este sentido aseguran desconocer quiénes han sido las personas implicadas en estos hechos violentos.

El Seco, histórico patriarca de este clan familiar en este barrio, falleció ya algunos años. Este había estado relacionado con el tráfico de drogas y fue detenido y condenado por ello. No obstante su presencia permanece para muchos de los residentes, a través de sus familiares. No obstante estos se desvinculan por completo de estos hechos violentos ocurridos el pasado lunes.

Noticias relacionadas y más

"No sabemos quiénes eran"

Algunos de los vecinos también aseguraron este lunes haber visto a una hija del patriarca con una prima marcharse poco después del lugar con una escopeta de balines para deshacerse de ella. Por el contrario, las familiares de estas han rebatido esta versión por completo. "Si nosotros no estuvimos, no sabemos quiénes eran", zanjó esta familiar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abacus echa el cierre en Palma esta semana
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
  3. Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
  4. Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
  5. Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave
  6. Martirio: 'Estamos demasiado callados con todo lo que nos están metiendo
  7. Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
  8. Despiden a una empleada tras comunicar sus planes de boda

Violencia y disparos de balines en una pelea atribuida a un clan familiar en Palma: "Todo se inició al discutir la hija con una prima"

Violencia y disparos de balines en una pelea atribuida a un clan familiar en Palma: "Todo se inició al discutir la hija con una prima"

Familiares del clan del Seco niegan haber participado en la pelea y el tiroteo en Verge del Lluc: "No fuimos nosotros, estábamos trabajando"

Familiares del clan del Seco niegan haber participado en la pelea y el tiroteo en Verge del Lluc: "No fuimos nosotros, estábamos trabajando"

Detenido por contactar con un menor en Palma con fines sexuales

Detenido por contactar con un menor en Palma con fines sexuales

Arrestado por amenazar a un hombre con una barra de hierro en Menorca por una deuda de 70 euros

Arrestado por amenazar a un hombre con una barra de hierro en Menorca por una deuda de 70 euros

Incendio en una nave agrícola en Campanet

Cuchillos y disparos en una reyerta entre miembros de una misma familia en Palma

Cuchillos y disparos en una reyerta entre miembros de una misma familia en Palma

Aparece el cadáver de un hombre flotando en el puerto de Palma

Aparece el cadáver de un hombre flotando en el puerto de Palma

La Policía Nacional condecora en Palma a los investigadores de la operación Enroque en el aniversario de su fundación

La Policía Nacional condecora en Palma a los investigadores de la operación Enroque en el aniversario de su fundación
Tracking Pixel Contents