Familiares del clan del Seco niegan haber participado en la pelea y el tiroteo en Verge del Lluc: "No fuimos nosotros, estábamos trabajando"

"No fuimos nosotros los que participamos en la pelea. Estábamos muy ocupados trabajando". Con estas palabras, una familiar del clan del Seco ha negado categóricamente que intervinieran el enfrentamiento este lunes en el interior de un bar del barrio de Verge del Lluc, como aseguraban unos vecinos. Varias personas resultaron heridas en la contienda.

De acuerdo con la versión de esta familiar del histórico clan de Verge del Lluc, ellos no actuaron en el violento enfrentamiento en las calles del barrio. "Nosotros no hemos sido", insiste. En este sentido aseguran desconocer quiénes han sido las personas implicadas en estos hechos violentos.

El Seco, histórico patriarca de este clan familiar en este barrio, falleció ya algunos años. Este había estado relacionado con el tráfico de drogas y fue detenido y condenado por ello. No obstante su presencia permanece para muchos de los residentes, a través de sus familiares. No obstante estos se desvinculan por completo de estos hechos violentos ocurridos el pasado lunes.

"No sabemos quiénes eran"

Algunos de los vecinos también aseguraron este lunes haber visto a una hija del patriarca con una prima marcharse poco después del lugar con una escopeta de balines para deshacerse de ella. Por el contrario, las familiares de estas han rebatido esta versión por completo. "Si nosotros no estuvimos, no sabemos quiénes eran", zanjó esta familiar.