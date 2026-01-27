Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido por contactar con un menor en Palma para pedirle imágenes sexuales

El individuo había conocido a un niño en la calle y le hizo videollamadas en las que le mostraba sus genitales

Una agente de la Ufam de la Policía Nacional de Palma.

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Nacional de Palma han detenido a un hombre de unos 35 años por contactar mediante videollamadas con un menor de unos trece, al que mostraba sus genitales al tiempo que le pedía al niño que hiciera lo mismo.

La Unidad de Familia y Menor (Ufam) de la Policía Nacional llevó a cabo una investigación como consecuencia de una denuncia interpuesta por los padres de un menor de edad contra un hombre por un delito de corrupción de menores.

El hombre conoció al menor en la calle y entabló con él una relación de confianza, hasta que le pidió su número de teléfono. Posteriormente mantuvo con el niño varias videollamadas y conversaciones en las que le pedía que se desnudara y le mostrara sus partes íntimas y se las tocara.

Por su parte el hombre también se desnudó completamente y mostró sus genitales llegando en una ocasión a realizar una práctica sexual.

Cuando los padres se enteraron interpusieron denuncia y se inició una investigación para identificar al hombre y proceder a su localización.

Los agentes lograron identificar al hombre y el pasado sábado le arrestaron como presunto autor de un delito de corrupción de menores.

