Arrestado por amenazar a un hombre con una barra de hierro en Menorca por una deuda de 70 euros

Agentes de la Policía Nacional de Maó, en Menorca, han arrestado a un hombre de unos 55 años, como presunto responsable de un delito de amenazas graves. El individuo habría esgrimido una barra de hierro y una navaja contra la víctima para que le pagara una supuesta deuda de 70 euros.

La víctima venía sufriendo estas coacciones hace tiempo. Aproximadamente tres meses atrás la Policía recibió una llamada a través del 091, en la cual un ciudadano que se encontraba en la plaza de la Explanada de Maó manifestaba que otra persona le acababa de amenazar a él y a un amigo, con prenderles fuego mientras les mostraba una botella de gasolina que llevaba.

El pasado sábado, mientras una de las victimas se encontraba ausente de la plaza, se personó en el lugar el denunciado, procediendo a arrojar agua todas las pertenencias que la victima tenida en el lugar.

Al día siguiente esta persona se volvió a acercar hasta donde se encontraban las dos víctimas, esta vez amenazando a una de ellas con una barra de hierro oxidada de grandes dimensiones y una navaja. El presunto autor intentó golpear a una de las víctimas, consiguiendo esta zafarse de la agresión, teniendo que refugiarse en un establecimiento de la zona para a continuación nuevamente llamar al 091.

A la llegada de los agentes de la Policía Nacional de Maó, el presunto autor mantuvo su actitud y repitió las amenazas. El hombre admitió que había utilizado una barra de hierro, que los agentes encontraron escondida entre unos matorrales.

El hombre manifestó a los agentes que en cuanto se marcharan volvería con otra barra con la intención de agredir a la víctima si este no le devolvía los 70 euros que le debía.

Ante estas amenazas y para evitar que las llevara a cabo, los agentes se llevaron al hombre detenido.