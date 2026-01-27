Aparece el cadáver de un hombre flotando en el puerto de Palma

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de aclarar el origen del cadáver de un hombre que apareció ayer por la mañana flotando en el agua en el puerto de Palma, a la altura del Moll Vell. Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde está previsto que se le realice la autopsia para determinar la causa de la muerte.

