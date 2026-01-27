Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparece el cadáver de un hombre flotando en el puerto de Palma

La Guardia Civil abrió una investigación para tratar de aclarar el origen del cuerpo

Una embarcación de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / Guardia Civil

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de aclarar el origen del cadáver de un hombre que apareció ayer por la mañana flotando en el agua en el puerto de Palma, a la altura del Moll Vell. Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde está previsto que se le realice la autopsia para determinar la causa de la muerte.

El cuerpo apareció ayer por la mañana, flotando en el mar en aguas del puerto de Palma, frente a la Catedral. Una embarcación de la Guardia Civil recuperó los restos y los trasladó a tierra. Tras ser examinado y una vez que el juzgado autorizó el levantamiento, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde está previsto que se le realice la autopsia para determinar la fecha y causa de la muerte.

