Violenta pelea y disparos de balines en una pelea de un clan familiar en Palma: "Todo se inició al discutir la hija del Seco con una prima"

"Todo ha empezado al discutir la hija del Seco con una prima", aseguraban unas vecinas del barrio palmesano de Verge del Lluc. Un bar ha sido la mañana de este lunes el escenario de una contienda dentro de la familia del histórico narco de la barriada. Algunas personas han resultado heridas con diversos golpes y donde presuntamente se han esgrimido cuchillos. También han disparado una escopeta de balines y algunos de estos pequeños proyectiles, según los allí presentes, habrían alcanzado al menos a una persona.

La trifulca ha ocurrido sobre las 11 de la mañana en la confluencia de la calle Greco con el pasaje de Cala Figuera. La pelea se habría iniciado la noche del domingo y algunos de los implicados habían decidido proseguirla. El conflicto se ha desatado en el núcleo familiar del histórico narco de Verge del Lluc Cristóbal Cortés, más conocido por el Seco.

"La discusión la han iniciado la hija del Seco con una prima. Luego han disparado con la escopeta de balines para que no continuaran", han precisado algunos testigos del enfrentamiento. El sonido del disparo se ha notado también en un colegio público situado justo enfrente. No obstante las clases han proseguido haciendo caso a la detonación.

Batalla campal

Sin embargo, el pequeño bar y heladería de la calle Greco se ha convertido en el lugar donde se ha desatado esta batalla campal. "Algunas personas presentaban golpes en la cabeza. Creo que se han pegado con las sillas", han afirmado algunos residentes.

Los testigos de la refriega han avisado a los servicios de emergencia y numerosas dotaciones de la Policía Nacional se han desplazado de inmediato hasta el lugar. La zona cero del conflicto, el bar de la calle Greco, ha quedado cerrado y precintado. Investigadores del Grupo de Homicidios se han encargado del caso.

Mientras tanto, otros vecinos del barrio han asegurado ver cómo las dos supuestas artífices de la contienda, la hija del Seco y su prima, han puesto fin a esta y se han preocupado por eliminar pruebas de la misma. "La hija del Seco y su prima han ido luego con la escopeta para esconderla junto a las vías del tren", han indicado. "Varios hombres se han subido a un coche de gran tamaño, han acelerado y se han marchado", han abundado estos testigos.