El vendaval provoca decenas de incidentes en Mallorca, ninguno de gravedad
Las islas están en alerta amarilla por fuertes rachas de viento, de hasta setenta kilómetros por hora
El vendaval que ha azotado Balears durante la pasada madrugada ha provocado decenas de incidentes, aunque ninguno de gravedad. Según los distintos organismos de emergencia, la mayoría se referían a caída de rámas o distintos elementos urbanos, como persianas, toldos o maceteros. Las islas siguen en alerta amarilla con previsión de rachas que pueden alcanzar los setenta kilómetros por hora.
Balears se encuentra desde anoche bajo los efectos de un temporal de viento que, según fuentes del 112, entre las seis de la tarde de ayer y las seis de la mañana de hoy había provocado un total de 83 incidencias. De ellas, la mayoría (53) se han producido en Ibiza, y el resto (30) en Mallorca.
La mayor parte de los incidentes se referían a caida de árboles (47 intervenciones). El resto eran desprendimientos de piezas de mobiliario urbano (trece incidencias), encharcamientos en calzadas (8), interrrupciones de servicios básicos, como electricidad (7), desprendimiento de rocas (2) o riesgo de desprendimientos (2).
En Palma, los Bombers realizaron una decena de intervenciones durante la noche, ninguna especialmente grave. La mayoría eran trabajos para retirar elementos como persianas o toldos que amenazaban con caer a la calle.
El puerto de Ibiza fue cerrado por el fuerte viento y oleaje, aunque se reabrió a partir de las diez y media de anoche.
