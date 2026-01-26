Tres jóvenes tiran al suelo a una mujer en Son Gotleu para robarle el bolso
Un grupo de vecinos que vio el robo trató de retenerles, pero uno de los chicos les amenazó con un cuchillo
Agentes de la Policía Nacional arrestó poco después a dos de los sospechosos en un local de juegos de azar
Tres jóvenes tiraron al suelo a una mujer el pasado domingo para robarle el bolso en la calle Indalecio Prieto, en la barriada palmesana de Son Gotleu. Un grupo de vecinos que vieron el violento asalto trataron de retenerles, pero uno de los chicos les amenazó con un cuchillo y escaparon. Posteriormente la Policía Nacional arrestó a dos de los sospechosos, que se habían metido en un local de juegos.
Según informa la Policía Nacional, los hechos ocurrieron sobre las cuatro menos cuarto de la tarde del domingo en la calle Indalecio Prieto, en Son Gotleu. Una mujer que estaba paseando a su perro fue abordada por tres jóvenes que la arrojaron al suelo con violencia y le arrebataron el bolso.
Los ladrones huyeron del lugar siendo perseguidos por varios vecinos que habían presenciado el robo. Los vecinos consiguieron alcanzar a los tres jóvenes y mantuvieron un forcejeo con ellos hasta que uno de ellos les intimidó con un cuchillo, con lo que consiguieron escapar.
Uno de los vecinos pudo recuperar el bolso de la mujer y se lo entregó. La mujer comprobó entonces que le faltaba su teléfono móvil.
Al lugar acudieron varias patrullas de la Policía Nacional, que efectuaron una batida por la zona y localizaron a dos chicos escondidos entre dos coches, los cuales. Al ver que habían sido descubiertos se metieron en un local de juegos de azar, donde fueron interceptados.
Tras realizar diversas gestiones, los agentes arrestaron a los dos jóvenes como presuntos autores del robo con violencia. Uno de los detenidos portaba un teléfono móvil de dudosa procedencia, que fue intervenido para determinar su origen.
- El Ayuntamiento de Palma en el punto de mira: varios aspirantes a bombero denuncian irregularidades en las oposiciones
- La actriz Carme González convierte una antigua carpintería de Manacor en Nuanuu, un espacio de teatro y crecimiento personal
- Tito Cungi, el enigmático fundador de Tito’s
- Cortes de tráfico en Palma este domingo por la celebración del 'Correfoc'
- Despiden a una empleada tras comunicar sus planes de boda
- Prohibido el alquiler legal en Palma
- Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente