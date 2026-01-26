Una pareja de octogenarios heridos al volcar su coche tras una colisión en el Coll den Rebassa, en Palma

Una pareja de octogenarios han resultado heridos, en principio de carácter leve, cuando su coche ha volcado tras colisionar con otro vehículo en el Coll den Rebassa, en Palma. Los dos ancianos han quedado atrapados en el interior del vehículo y han tenido que ser rescatados por dotaciones de los Bombers.

El accidente ha ocurrido sobre las tres de la tarde, en el cruce de las calles Cardenal Rossell y Can Fonoll, en el Coll den Rebassa. Dos coches han colisionado y uno de ellos ha quedado volcado en medio de la vía. En el interior de este vehículo viajaba una pareja de ancianos de unos ochenta años, que han quedado atrapados. Al lugar han acudido con urgencia dotaciones de la Policía Local y Bombers de Palma, así como varias ambulancias.

Los bomberos han rescatado a los dos ancianos del interior del coche y han sido trasladados en ambulancia a un hospital, aunque en principio las lesiones que sufrían eran leves. El ocupante del otro coche implicado no ha tenido que ser hospitalizado.

La Policía Local de Palma ha regulado la circulación en el lugar y ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del siniestro.