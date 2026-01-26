Juicio a un padre por violar a su hija de tres años en Palma y contagiarle gonorrea: "Le tuvo que salir algún flujo cuando se bañaba conmigo"

"Le tuvo que salir algún flujo con la niña estaba conmigo en el agua". Con estas palabras, el padre acusado de violar a su hija de tres años en Palma y contagiarle gonorrea ha negado este lunes en el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma que la niña fuera contagiada de esta enfermedad venérea tras una supuesta violación. El fiscal pide para el procesado una pena de 15 años de prisión por un presunto delito de agresión sexual a la menor y que indemnice a esta con una suma de 20.000 euros.

Durante la vista, el encausado ha negado en todo momento que hubiera violado a su hija de tres años. De hecho este ha tratado de justificar que este fuera contagiada de la enfermedad venérea que él padecía a que se bañaba habitualmente con tres de sus hijas. En este sentido el encausado ha afirmado que sospechaba de padecer dicha enfermedad de transmisión sexual, al haber notado escozor en sus genitales.

Así, el procesado ha atribuido el contagio de gonorrea a su hija a que se metía en la bañera con ella después de orinar sin haberse lavado las manos. Acto seguido lavaba a la niña sin adoptar ninguna precaución. Durante su comparecencia, el acusado ha admitido que hubo contacto con todas sus hijas, aunque ha negado taxativamente que tuviera una connotación sexual.

En el transcurso de su declaración en la sala, el progenitor ha reconocido su falta de higiene y ha achacado a esta el contagio de la gonorrea que padecía a su hija de tres años. De hecho se ha autodefinido como "un dejado y un desastre". Así ha afirmado que solo se lavaba la cara por la mañana. También ha reconocido que esta dejadez le había granjeado graves problemas con exparejas.

Por su parte, la madre de la niña ha negado que su expareja tuviera falta de higiene entre 2018 y 2022, el tiempo que estuvo con él. Luego ha afirmado que el procesado "tenía vicios de todo tipo". Estos, supuestamente, le hacían dilapidar los ingresos económicos que obtenía.

"Fue papá"

Mientras que una técnica de la Unidad de Valoración de Abuso Sexual Infantil (UTASI) del Consell de Mallorca ha afirmado que las entrevistas que mantuvo con la niña dieron un resultado compatible con una agresión sexual. Durante su comparecencia ha afirmado que le preguntó a la pequeña si alguien "le había hecho pupa", en alusión a la enfermedad venérea. "Fue papá", le respondió.

En el transcurso de la prueba pericial se ha desatado un encendido debate entre cuatro doctoras y un médico sobre la posibilidad de contagio de enfermedades de transmisión sexual sin contacto directo. Las primeras han mantenido que solo se puede contagiar al tocarse unas mucosas con otras. Mientras que el otro facultativo ha abierto la posibilidad de otras vías como "utilizar la esponja que utiliza la persona infectada y aplicársela poco después a otra".