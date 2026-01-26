Varios heridos en una reyerta entre dos familias en la barriada de Verge de Lluc, en Palma

Varias personas han resultado heridas, en principio de carácter leve, en una reyerta multitudinaria que ha enfrentado a una quincena de personas, miembros de dos familias rivales, en la calle Greco, en la barriada palmesana de Verge de Lluc. Uno de los implicados ha llegado a disparar al aire con una escopeta. La Policía Nacional ha enviado al lugar a varias dotaciones que han separado a los dos grupos.

El altercado ha ocurrido sobre las once y cuarto de esta mañana en la calle Greco, en la barriada de Verge de Lluc, en Palma. Una quincena de personas, miembros de dos familias que residen en la zona y que llevan tiempo enfrentadas, han protagonizado una pelea multitudinaria en plena calle en la que han intercambiado puñetazos y patadas. En principio no hay constancia de que ninguno haya empleado objetos contundentes o armas blancas, aunque uno de ellos ha salido de casa con una escopeta y ha disparado un tiro al aire.

Al tener conocimiento de lo ocurrido, varias dotaciones policiales han acudido a toda prisa al lugar y han separado a los contendientes. Coches zeta se han quedado vigilando allí para evitar que se reanudaran los enfrentamientos. En la cale hay ahora una calma tensa.

La reyerta se ha saldado con varias personas heridas de carácter leve, que habrían recibido puñetazos, aunque ninguno ha tenido que ser trasladado a un hospital. Por ahora la Policía no ha efectuado ningún arresto en el lugar.