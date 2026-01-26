Un fuego destruye un trastero y una furgoneta en una casa de campo de Alcúdia

Dotaciones de los Bombers de Mallorca sofocaron ayer por la tarde un incendio que destruyó un trastero y una furgoneta en una casa de campo de Alcúdia. En el siniestro no se produjeron daños personales.

Según informan los Bombers de Mallorca, el fuego se declaró sobre las cinco de la tarde, en un almacén con un porche situado junto a una casa de campo, en el término municipal de Alcúdia. Las llamas devoraron el interior del almacén y una furgoneta con un remolque que había bajo el porche.

El trastero y los vehículos que había bajo el porche quedaron destruidos por el fuego. / Bombers de Mallorca

Los bomberos lograron contener las llamas antes de que se extendieran más allá de esta estructura. En el siniestro no hubo daños personales.