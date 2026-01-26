Un fuego destruye un trastero y una furgoneta en una casa de campo de Alcúdia
Los Bombers de Mallorca sofocaron el incendio, que no provocó daños personales
Dotaciones de los Bombers de Mallorca sofocaron ayer por la tarde un incendio que destruyó un trastero y una furgoneta en una casa de campo de Alcúdia. En el siniestro no se produjeron daños personales.
Según informan los Bombers de Mallorca, el fuego se declaró sobre las cinco de la tarde, en un almacén con un porche situado junto a una casa de campo, en el término municipal de Alcúdia. Las llamas devoraron el interior del almacén y una furgoneta con un remolque que había bajo el porche.
Los bomberos lograron contener las llamas antes de que se extendieran más allá de esta estructura. En el siniestro no hubo daños personales.
- El Ayuntamiento de Palma en el punto de mira: varios aspirantes a bombero denuncian irregularidades en las oposiciones
- La actriz Carme González convierte una antigua carpintería de Manacor en Nuanuu, un espacio de teatro y crecimiento personal
- Tito Cungi, el enigmático fundador de Tito’s
- Cortes de tráfico en Palma este domingo por la celebración del 'Correfoc'
- Prohibido el alquiler legal en Palma
- Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
- FOTOS | Tito Cungi, el enigmático fundador de Tito’s