Detenido en Palma por huir tras chocar contra cuatro coches estacionados
El conductor, que presentaba síntomas de embriaguez, se negó a someterse a la prueba de alcoholemia y propinó patadas y manotazos a los policías
Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron la semana pasada a un hombre boliviano de 30 años como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial y uno de resistencia grave a la autoridad, tras provocar un accidente múltiple y darse a la fuga. El individuo se escapó tras colisionar contra cuatro coches en la calle, en la zona de es Camp Redó. Luego se negó a realizar la prueba de alcoholemia y se enfrentó con puñetazos y manotazos a los policías.
Los hechos ocurrieron el pasado 19 de enero, sobre las doce menos cinco de la medianoche, en la calle Andreu Feliu de Palma. La base del 092 comisionó a una patrulla de la Unidad Nocturna (Unoc) por un accidente cuyo conductor intentaba huir. Según la reconstrucción, el hombre perdió el control de su vehículo y chocó contra cuatro coches estacionados.
Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar y huyó a la carrera. La colaboración de un agente de la Policía Nacional fuera de servicio, que lo siguió sin perderlo de vista, fue determinante para que otra patrulla de la Policía Local lo interceptara.
El hombre, que presentaba síntomas evidentes de embriaguez, se negó rotundamente a realizar la prueba de alcoholemia, a pesar de ser advertido de las consecuencias legales. Además, opuso una fuerte resistencia activa a la detención, propinando patadas y manotazos a los agentes.
Por estos hechos, fue detenido. La Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) instruyó el atestado por el accidente de circulación y, una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, fue puesto a disposición judicial.
