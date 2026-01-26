Cuchillos y disparos en una reyerta entre miembros de una misma familia en Palma

Las quince personas, según los vecinos miembros del clan del Seco, un histórico narcotraficante, que han protagonizado un violento enfrentamiento esta mañana en la calle Greco, en la barriada palmesana de Verge de Lluc, han esgrimido armas blancas y al menos uno de ellos ha disparado un tiro con un arma de fuego, según las investigaciones provisionales de la Policía Nacional, que han acordonado el lugar y buscaban las armas por los alrededores. Dos personas han resultado heridas de carácter leve.

Según las primeras pesquisas realizadas por agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, el enfrentamiento entre estas personas, todos ellos miembros de una misma familia, comenzó ayer por la tarde. Esta mañana se habría reproducido, cuando varios de los rivales se han encontrado en un establecimiento de la calle Greco. Estas personas han mantenido una violenta disputa, al que se han ido sumando otros miembros de la familia residentes en los alrededores. Al final eran unas quince personas las que han intervenido en la reyerta.

Varios testigos han referido que algunos de los contendientes llevaban armas blancas, como cuchillos y machetes, y que otro de ellos habría efectuado al menos un disparo con un arma de fuego.

Al lugar se han desplazado con urgencia varias dotaciones policiales. Cuando ha llegado los policías la mayoría de las personas que participaban en la reyerta se han escapado, por lo que la intervención ha finalizado sin detenidos.

Dos de ellos presentaban heridas, en principio de carácter leve, y han tenido que recibir asistencia sanitaria.

Noticias relacionadas

La Policía ha mantenido en el lugar a varias patrullas para evitar que los enfrentamientos se reprodujesen. Mientras tanto, agentes del Grupo de Homicidios han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. Los policías han acordonado la zona alrededor de donde se ha producido la reyerta y estaban inspeccionando papeleras y contenedores en busca de las armas que habrían utilizado los implicados.