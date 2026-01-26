Condenado por una peligrosa fuga en un coche con tres niños a bordo

Un joven ha sido condenado por una peligrosa huida de la Guardia Civil en un coche en el que viajaban sus tres hijos, niños de entre uno y diez años, y su mujer. El acusado, que no tenía carné de conducir, fue interceptado en Llucmajor y se dio a la fuga a más de 160 kilómetros por hora, cometiendo numerosas infracciones y poniendo en riesgo tanto a su familia como al resto de usuarios de la carretera. Ninguno de los menores llevaba cinturón de seguridad ni sistema de retención infantil. La sentencia supone su décima condena desde el año 2015 por circular sin el permiso necesario y le impone ocho meses de cárcel y 4.320 euros de multa por delitos de desobediencia y contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el 15 de noviembre de 2024, poco antes de las dos de la tarde. El acusado, de 29 años, circulaba en un Peugeot 208 por la calle Sant Cristòfol, en s’Arenal de Llucmajor, cuando un vehículo de la Guardia Civil se cruzó en su trayectoria para interceptarlo. El coche estaba siendo buscado porque había sido utilizado en la comisión de varios robos en viviendas. Los agentes se identificaron y le pidieron que parara el motor del turismo, en el que iban también la mujer del joven y sus tres hijos.

Conducción temeraria

El conductor no atendió las indicaciones de los guardias civiles y, mientras estos identificaban a su compañera, les increpó. De pronto, dio un brusco acelerón y huyó. Obligó a los agentes a apartarse para no ser atropellados y llegó a golpear con el retrovisor a uno de ellos. Durante la fuga, el acusado invadió varias veces el carril contrario, atravesó una isleta en línea continua y obvió la prioridad para entrar en una rotonda, obligando al resto de conductores a frenar en seco para no chocar.

El Peugeot acabó entrando en la autopista a toda velocidad y, según la sentencia, llegó a alcanzar más de 160 kilómetros por hora pese al límite de 120. La sentencia señala, además, que tanto su mujer como los tres menores viajaban sin cinturones de seguridad ni sistemas de retención, por lo que «con la citada conducción puso en evidente riesgo a su familia», señala el fallo. El joven consiguió escapar de la Guardia Civil, pero los agentes no tardaron en identificarlo. Cuando inició la fuga, uno de los guardias tenía el DNI de su mujer, por lo que pudo ser localizado y detenido cinco días después de la persecución.

Décima condena

El joven no tenía en ese momento el carné de conducir y, de hecho, acumulaba ya entonces nueve condenas desde el año 2015 por ese motivo. También tenía antecedentes por delitos de conducción temeraria, atentado, lesiones, robo con violencia, resistencia y exceso de velocidad.

Un juzgado de lo penal de Palma declaró al joven autor de tres delitos de desobediencia, conducción sin carné y conducción temeraria, estos dos últimos con la agravante de reincidencia. Le impuso dos años de cárcel y multas que sumaban 5.580 euros. El abogado del joven presentó un recurso ante la Audiencia Provincial para reclamar la nulidad de la sentencia o, en su defecto, una rebaja de la pena.

El tribunal de la sección primera ha estimado parcialmente su recurso. Los magistrados señalan que la agravante de reincidencia no puede aplicarse porque la Fiscalía no aportó debidamente en el proceso judicial las condenas anteriores por delitos contra la seguridad vial. Así, la pena queda fijada en ocho meses de prisión y 4.320 euros de multa.