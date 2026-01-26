La caída de un pino sobre el tendido eléctrico deja sin luz unas quince viviendas en Palma
La calle Can Sbert, en Son Roca, ha quedado cortada después de que se desplomaran sobre la calzada el árbol y varios postes
Un pino de gran tamaño se ha desplomado esta mañana y ha arrastrado consigo un tramo del tendido elécrico en la calle Can Sbert, en la barriada palmesana de Son Roca. La Policía Local ha cortado la circulación en la calle, donde unas quince viviendas se han quedado sin luz. Es la incidencia más grave que se ha registrado como consecuencia del temporal de viento que afecta a Mallorca.
Según informan fuentes de la Policía Local de Palma, el incidente ha ocurrido hoy a media mañana. Un pino de grandes dimensiones se ha desplomado sobre el tendido eléctrico en la calle Can Sbert, en la barriada de Son Roca. Varios postes de la luz han caído también, arrastrados por el árbol. Una quincena de viviendas se quedaron sin electricidad.
La Policía ha cortado los accesos a la calle, ya que tanto el pino como el tendido eléctrico han quedado sobre la calzada, y se ha solicitado la intervención urgente de los Bombers de Palma para retirarlos. También se ha alertado a la compañía eléctrica para solventar la avería y devolver la electricidad cuanto antes a las viviendas afectadas.
