Incendian tres baterías de contenedores de madrugada en Palma

Los Bombers de Palma han sofocado esta madrugada tres incendios de contenedores declarados casi al mismo tiempo en la zona de la calle General Riera. Las llamas han afectado a media docena de depósitos y la Policía Nacional ha abierto una investigación. Todo apunta a que los tres fuegos han sido provocados por la misma persona.

Según han explicado fuentes de los servicios de emergencias, el primer incendio ha sido detectado poco antes de las seis de la madrugada en la calle Costa de ses Germanetes. Al lugar han acudido dotaciones de los Bombers de Palma y patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local.

Poco después, se han declarado otros dos incendios en contenedores situados en la calle Ausiàs March. Los bomberos han redoblado esfuerzos para sofocar las llamas, que no han causado daños personales ni han afectado a los vehículos estacionados en la zona. La Policía Nacional investiga la autoría de los incendios.