Dos detenidos por robar piezas de coleccionismo en tiendas de Palma

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a dos hombres por robar piezas de ediciones especiales de artículos de coleccionismo de juegos de mesa de miniaturas de fantasía y ciencia ficción y otros efectos en diversas tiendas. Los acusados vendían luego estos objetos, valorados en 4.500 euros, en otros establecimientos. Están acusados de hurto y receptación.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro inició una investigación al detectar un incremento notable en las denuncias interpuestas por sustracción de artículos y libros de ediciones especiales para coleccionista de una conocida franquicia, ha informado hoy la Policía Nacional. Los agentes recabaron siete denuncias que tenían claras similitudes.

Los robos se habían producido en establecimientos especializados en la venta o distribución de este tipo de efectos, todos ellos de ediciones especiales y de gran valor. Se habían cometido al descuido y con tres meses de diferencia. Los policías descubrieron que todos los objetos y libros sustraídos habían sido vendidos en otro establecimiento, lo que les permitió recuperarlos.

Noticias relacionadas

La investigación permitió identificar a los dos sospechosos y reveló que uno de ellos cometió los robos por encargo del otro. Ambos fueron detenidos por hurto y receptación. Además, los agentes han identificado a un tercer hombre como presunto autor de un delito leve de hurto.