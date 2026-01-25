Detenido en Palma por morder en la oreja a un amigo de su exnovia
La víctima sufrió graves lesiones y precisó 15 puntos de sutura
La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de atacar a puñetazos y mordiscos a un amigo de su exnovia en Palma. El perjudicado sufrió graves lesiones y precisó 15 puntos de sutura. El sospechoso está acusado de un delito de lesiones.
Los hechos ocurrieron el pasado 22 de diciembre, en el barrio de Sa Indioteria, ha informado hoy la Policía. La víctima llevó hasta allí en su moto a una amiga y cuando ella se apeó de la moto y se despidieron, un hombre se abalanzó por sorpresa sobre él. El agresor empezó a darle puñetazos, por lo que la víctima le sujetó los brazos para detener la agresión.
En ese instante, el acusado le mordió la oreja. Le provocó una fuerte hemorragia y huyó del lugar. La mujer le explicó al perjudicado que el agresor era su expareja y que era muy celoso.
La víctima fue trasladada a un centro hospitalario para ser atendido de la herida en la oreja. Precisó 15 puntos de sutura para cerrar la herida. El hombre presentó una denuncia en la Jefatura Superior de la Policía Nacional y el Grupo de Investigación Oeste inició una investigación.
Una vez identificado, el agresor fue localizado y detenido el pasado martes
