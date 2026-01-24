Prisión para el hombre que apuñaló a sus dos hijos en Son Gotleu

El juez de guardia decretó ayer el ingreso en prisión provisional del hombre de 53 años que apuñaló a sus dos hijos en Son Gotleu, en Palma. El sospechoso compareció ante el magistrado a través de videoconferencia desde el hospital en el que permanece ingresado para evaluar su estado psiquiátrico. Los afectados siguen también hospitalizados por las lesiones sufridas, pero fuera de peligro.

Los hechos ocurrieron sobre la medianoche del miércoles en un domicilio de la plaza Orson Welles, en la barriada palmesana de Son Gotleu. Un hombre de 53 años mantuvo una violenta disputa con su hijo, de 22, y le apuñaló en el abdomen. Durante la reyerta, una hija del hombre, menor de edad, intentó interponerse y sufrió graves cortes en las manos.

Cuando el 091 recibió los primeros avisos sobre la reyerta envió al lugar a varias patrullas, que encontraron a los implicados ya en la calle. Los agentes comprobaron que el joven sufría una grave herida de arma blanca en el abdomen, por lo que se la taponaron hasta la llegada de una ambulancia, que le trasladó al hospital de Son Espases. La hija, por su parte, tuvo que ser hospitalizada también por los cortes en las manos, que había sufrido cuando intentó impedir la agresión.