Tribunales
Piden dos años de cárcel a una mujer por llamar 107 veces a un hombre en dos semanas
La Fiscalía y el perjudicado imputan a la acusada un delito de acoso
Una mujer se enfrenta a una petición de dos años de prisión por realizar 107 llamadas telefónicas a un hombre en apenas dos semanas. La Fiscalía y el perjudicado, que ejerce la acusación particular a través del abogado Óscar Navarro, le imputan un delito de acoso y solicitan 3.000 euros de indemnización. El juicio se celebrará próximamente en un juzgado de lo penal de Palma.
Los hechos, según relatan las acusaciones, ocurrieron entre el 19 de junio y el 3 de julio de 2024. La procesada llamó en ese periodo 107 veces a la víctima, con la que había mantenido relaciones esporádicas. En un solo día, el afectado llegó a recibir 30 llamadas. Pese a que se realizaban con un número desconocido, la investigación policial permitió identificar a la encausada.
Además de la pena de prisión, las acusaciones reclaman una orden de alejamiento de cinco años del hombre.
