La operación contra la mafia china en Mallorca permite liberar a 15 mujeres explotadas en burdeles

La operación contra la mafia china llevada a cabo por la Policía Nacional en Mallorca a finales de 2025 permitió liberar a 15 mujeres que eran explotadas sexualmente en burdeles tras ser captadas a través de anuncios en redes sociales. La investigación, que ha contado con la colaboración de la ONG Our Rescue, ha desmantelado una red criminal, formada principalmente por ciudadanos chinos, que se lucraba con la explotación sexual de las víctimas y con la venta de vigorizantes y drogas, según ha informado hoy la Policía.

El entramado imponía a las víctimas un régimen de esclavitud, obligándolas a estar disponibles de forma permanente y controlando en todo momento su actividad. Además, eran forzadas a realizar servicios a domicilio, siendo trasladadas y vigiladas continuamente por los miembros de la red. La operación ha culminado con 14 personas detenidas, 12 de ellas en Balears y otras dos en Barcelona. Siete de los sospechosos ingresaron en prisión provisional. Además, los agentes llevaron a cabo 10 entradas y registros de inmuebles, de los cuales tres fueron clausurados.

Información anónima

La investigación se inició en abril de 2025, mediante la información obtenida a través del correo trata@policia.es del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional, en el que se recibieron dos comunicaciones anónimas solicitando ayuda. Las víctimas, mujeres de origen asiático, indicaron que estaban recluidas en prostíbulos de Palma y que eran explotadas y agredidas sexualmente. Una de las víctimas, que logró huir del local en el que estaba recluida y obligada a ejercer la prostitución, acudió a la Policía pidiendo auxilio. El resultado de las declaraciones y colaboración de esta víctima resultó crucial para el inicio de la investigación.

Las pesquisas policiales permitieron establecer una conexión con una operación policial, desarrollada durante el año 2024, en la que se desmanteló parte de una red criminal dedicada a la trata de mujeres de origen chino con fines de explotación sexual en prostíbulos clandestinos de Palma. La propietaria de uno de los locales investigados en aquella ocasión figuraba como una de las principales cabecillas de la organización criminal ahora investigada.

Captadas a través de las redes sociales

Las víctimas eran captadas mediante anuncios en las redes sociales y engañadas sobre la verdadera actividad que iban a desempeñar, siendo obligadas a ejercer la prostitución. Algunas de ellas manifestaron que ya estaban en la península y otras que habían viajado desde China hasta España tras aceptar supuestas ofertas de trabajo como masajistas de carácter terapéutico, con un salario aproximado de 2.000 euros mensuales, o bien como cocineras o cuidadoras. La red criminal asumía los gastos del traslado, generando una deuda que las mujeres debían saldar ejerciendo la prostitución.

La organización se hacía cargo del traslado desde la península a Palma. Una vez en la isla, las víctimas eran recogidas y trasladadas hasta los prostíbulos, donde las obligaban a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin poder salir y sin posibilidad de rechazar a ningún cliente, llegando a ser agredidas física y sexualmente. Además, eran obligadas a realizar servicios sexuales a domicilio e incluso sin preservativo, por lo que la organización cobraba más a los clientes. Todas las ganancias generadas debían ser entregadas íntegramente a la organización, recibiendo únicamente el 50 por ciento de los beneficios restantes una vez descontados los gastos de alquiler y manutención.

La red ofrecía a las víctimas la posibilidad de regularizar su situación administrativa en España a través matrimonios fraudulentos mediante el pago de elevadas cantidades de dinero. Una vez regularizada su situación, la red utilizaba su identidad para dar de alta el acceso a suministros, cuentas bancarias o números de teléfono, con el fin de ocultar la identidad de los principales investigados como responsables de los negocios de prostitución.

Venta de drogas y potenciadores sexuales

Los integrantes del entramado criminal también se lucraban con la venta de vigorizantes sexuales y sustancias estupefacientes a los clientes que acudían a los prostíbulos, lo que suponía un incremento considerable de sus ganancias. En uno de los tres prostíbulos investigados se ha constatado que, en el periodo de un año, los beneficios obtenidos ascendieron a 1.200.000 euros, lo que evidencia el elevado lucro derivado de la explotación de estas mujeres.

Igualmente, se ha podido constatar que la organización criminal llevaba un exhaustivo control económico de la actividad delictiva, utilizando distintas páginas web para interactuar con los clientes y ocultar la identidad de los cabecillas. Asimismo, se realizaban envíos de dinero a ciudadanos chinos encargados de efectuar el cambio de moneda a yuanes, ingresándose posteriormente en cuentas bancarias en China.

La investigación ha culminado con la liberación de 15 víctimas de explotación sexual y la detención de 14 personas, 12 en Mallorca y 2 en Barcelona. Siete de los detenidos han ingresado en prisión provisional, y se han realizado diez entradas y registros de inmuebles, decretándose las clausura de tres de ellos en los que se han intervenido cinco vehículos de alta gama, 190.000 euros de dinero en efectivo, pistolas taser y de aire comprimido, puñales, cuchillos, katanas, nunchakus, xirequetes y otras armas. Así como joyas, relojes, teléfonos móviles y otros artículos de lujo. Además, de abundante documentación relativa a la actividad delictiva llevada a cabo por esta organización criminal. Entre los bienes intervenidos se encuentran varios terminales punto de venta (TPV), propiedad de las principales investigadas, que se encuentran asociados a negocios comerciales sin actividad real, utilizados exclusivamente para el cobro de servicios sexuales.

Con la trata no hay trato

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.