Emergencias
La Vía de Cintura, cortada por un hombre que amenazaba con tirarse desde un puente
La Policía Nacional ha conseguido evitar que se arrojara el vacío, tras lo que ha sido trasladado a Son Espases
La Vía de Cintura de Palma ha tenido que ser cortada durante varios minutos este sábado ante la amenaza de un hombre de tirarse desde un puente. La Policía Nacional ha acudido al lugar y los agentes, con la colaboración de efectivos del 061, han conseguido evitar que se arrojara al vacío. El hombre ha sido trasladado después a Son Espases.
Los hechos han ocurrido al filo de las once de la mañana. Varios conductores han alertado a los servicios de emergencias de la presencia de un hombre en la parte exterior de una pasarela que cruza la Vía de Cintura a la altura del centro comercial Ocimax.
Al lugar han acudido rápidamente patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia. Los agentes han cortado al tráfico la Vía de Cintura en sentido aeropuerto para evitar que, en caso de caer, el hombre fuera atropellado.
Los agentes han entablado conversación con él para tranquilizarlo y finalmente han podido atraparlo e inmovilizarlo. El hombre, de mediana edad, ha sido atendido por los efectivos sanitarios y trasladado a Son Espases.
