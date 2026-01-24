Dos detenidos por cometer atracos con botellas rotas en Manacor

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a dos hombres por cometer atracos utilizando botellas rotas para amenazar a las víctimas. Los sospechosos ya tenían una orden de alejamiento de la ciudad por delitos anteriores. Están acusados de robo con violencia y quebrantamiento de medida cautelar.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, poco antes de las cinco de la madrugada. Varias patrullas fueron movilizadas en el centro de Manacor tras el aviso de un ciudadano de que dos hombres estaban esgrimiendo botellas de cristal para robar a dos personas. Según precisó, los delincuentes habían huido por una calle.

Los agentes se dirigieron al lugar indicado y consiguieron interceptar a uno de los acusados, continuando con la batida para localizar al segundo ladrón. En ese momento, un grupo de jóvenes requirió a los policías y les indicaron que uno de ellos había sido víctima de un robo con violencia e intimidación cuando estaba acompañado de una mujer.

La víctima indicó que momentos antes le iban siguiendo dos hombres y le amenazaron con una botella, recibiendo un puñetazo de uno de ellos. En ese instante se inició una pelea cayendo la víctima con uno de los asaltantes al suelo, momento en que los ladrones le sustrajeron una bandolera que llevaba colgada huyendo del lugar. La mujer corroboró lo manifestado por la víctima, indicando que a ella también le habían propinado un puñetazo. Ambos facilitaron la descripción de los asaltantes, siendo uno de ellos el que habían interceptado los agentes.

Posteriormente, otra patrulla que se había sumado a la batida localizó al segundo presunto autor escondido entre unos arbustos, logrando interceptarle. Los agentes procedieron a la detención de los dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia. Los policías pudieron comprobar cómo los detenidos tenían orden de alejamiento del núcleo urbano de Manacor interpuesta por un juzgado de la localidad, por lo que también fueron detenidos por quebrantar dicha medida judicial.