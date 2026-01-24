Detenido por atracar a una mujer con una navaja para robarle el móvil en Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven español de 21 años por atracar a una mujer, a la que amenazó con una navaja, para quitarle el teléfono móvil. Estça acusado de delitos de robo con violencia e intimidación y daños.

Los hechos ocurrieron hacia las once de la noche del pasado 20 de enero. Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) fue requerida en la plaza de España por una ciudadana que denunció que acababa de ser asaltada en la avenida Alexandre Rosselló. Según su relato, un individuo con un pasamontañas la agarró por la chaqueta y le colocó una navaja en el cuello mientras le exigía el teléfono. Tras sustraerle el móvil, valorado en 1.500 euros, el asaltante huyó.

Mientras la víctima relataba lo sucedido, señaló como autor de los hechos a un individuo que se alejaba corriendo. Los agentes iniciaron una persecución a pie e interceptaron al sospechoso pocos minutos después. En el cacheo, se le incautó el teléfono móvil sustraído, una navaja táctica de 21 centímetros y un pasamontañas.

El detenido, que cuenta con antecedentes por hechos similares, fue trasladado a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, fue traspasado a la Policía Nacional.