Tribunales
Condenado por hacer seis simpas en gasolineras de Mallorca
El acusado acepta nueve meses de prisión e indemnizar a las estaciones de servicio con 664 euros
Un joven fue condenado ayer a nueve meses de prisión por irse sin pagar de seis gasolineras de Mallorca en las que había llenado el depósito de su coche. El acusado se declaró autor de un delito de estafa y aceptó abonar los 664 euros a las estaciones de servicio tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.
Los hechos ocurrieron entre el 30 de diciembre de 2023 y el 23 de mayo de 2024. Durante esos meses, el acusado se dirigió con su coche a seis gasolineras situadas en Palma, Sineu, Santanyí, Llucmajor y Algaida. En todas ellas llenó el depósito del vehículo y se dio a la fuga sin pagar.
La empresa propietaria de las estaciones de servicio presentó una denuncia y el sospechoso acabó siendo identificado por la Guardia Civil. El joven tenía ya antecedentes por numerosos delitos. La Fiscalía reclamaba inicialmente para él una condena de un año y medio de cárcel, pero ayer rebajó su petición tras pactar con la abogada defensora.
