Prisión para el hombre de 74 años detenido con 44 kilos de cocaína en Palma

El hombre de 74 años detenido en Palma con 44 kilos de cocaína ha ingresado en prisión preventiva por orden judicial. El sospechoso llevaba la droga, valorada en 1,2 millones de euros, en un doble fondo de un coche y fue interceptado cuando llegó a Mallorca en un ferry procedente de la península. La investigación sigue abierta para identificar a más implicados.

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, organismo dependiente de la Agencia Tributaria, dieron el alto al acusado el pasado miércoles por la mañana, cuando llevaban a cabo un control de vehículos que desembarcaban en el puerto de Palma. En el operativo, bautizado como Operación Tebal, participaron agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la UDAIFF del Puerto de Palma, apoyados por la Usecic (Unidad de Seguridad de la Comandancia de Palma) un guía canino y funcionarios de Vigilancia Aduanera.

Uno de los perros adscritos al Servicio Cinológico de la Guardia Civil marcó la posible presencia de droga en uno de los vehículos, que fue sometido a una inspección exhaustiva. Ocultas en un doble fondo, los agentes hallaron 38 tabletas con diferentes logos. Arrojaron un peso bruto de 44 kilos. Además, intervinieron 5.200 euros que el conductor llevaba encima.

Los agentes procedieron a la comprobación de la sustancia mediante detectores químicos, arrojando este un resultado positivo en cocaína. Según informó la Guardia Civil, el valor de la droga incautada rondaría los 1.185.000 euros. Los agentes procedieron a la detención de hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

El sospechoso fue puesto ayer por la tarde a disposición del juzgado de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional. La operación sigue abierta para identificar a los proveedores y los destinatarios del alijo, uno de los más importantes de los últimos años en Balears.