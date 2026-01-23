Policía Nacional y Policía Local inspeccionan un bar de Palma donde se consumía droga

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma llevaron a cabo un operativo conjunto en un bar de la barriada de Camp Redó durante la tarde-noche del pasado 22 de enero. El dispositivo se organizó para dar respuesta a las demandas vecinales por molestias y presunto menudeo de droga.

En el operativo participaron diversas unidades especializadas de ambos cuerpos. Por parte de la Policía Local, intervinieron el Grupo de Actuación Preventiva (GAP), la Unidad de Intervención Inmediata (UII) y la Patrulla Verde (UVMA). Por parte de la Policía Nacional, participó la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

La UII y la UPR se ocuparon de la seguridad del operativo mientras el GAP realizaba la entrada en el bar. Una vez controlada la situación, la Patrulla Verde efectuó la inspección del establecimiento.

Como resultado de la intervención, la Policía Nacional identificó a un total de cuarenta personas y levantó cuatro actas por tenencia de sustancias estupefacientes.

Dotaciones policiales en el exterior del establecimiento. / Policía Local de Palma

Por parte de la Policía Local, la Patrulla Verde levantó cinco actas contra el establecimiento por diversas irregularidades (documentación, condiciones de la cocina, ocupación de la vía pública y tolerancia al consumo de drogas). Además, se interpusieron dos denuncias de tráfico y se instruyó un informe por la usurpación de una tarjeta del TIB.

Noticias relacionadas

El operativo se desarrolló sin incidentes destacables. Estos dispositivos conjuntos se mantendrán para garantizar la convivencia y la seguridad en la barriada.