Piden cárcel por las quemaduras que sufrió una niña de 4 años al caer a una hoguera en Manacor

La Fiscalía pide condenas de dos años de prisión por las graves quemaduras que sufrió una niña de cuatro años al caer a una hoguera en Manacor. La acusación imputa delitos de lesiones imprudentes al padre de la menor y a una amiga de este por sus "negligencias" al prender el fuego con materiales inflamables y no evitar que la pequeña se acercara a él. La menor sufrió heridas en buena parte del cuerpo y estuvo cinco días ingresada en la UCI. El ministerio público reclama una indemnización de 26.500 euros para ella por las lesiones y las secuelas.

Los hechos ocurrieron el 3 de abril de 2021, según detalla la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales. El padre de la niña y dos amigos suyos -uno de ellos ya fallecido- quedaron por la noche en una casa de campo a las afueras de Manacor. Decidieron hacer una hoguera para combatir el frío, apilando leña y diversas materiales entre los que había un bote de espray de pintura que uno de ellos utilizaba para trabajar.

Una vez encendido el fuego, la mujer "acercó con grave irresponsabilidad", sostiene la Fiscalía, y a la vista de los demás acusados, "que no hicieron nada por impedirlo", a la niña de cuatro años a la hoguera. En ese momento se produjo una explosión por el material inflamable que ardía y las llamas alcanzaron a la menor. La mujer la cogió en brazos para sacarla de allí, pero resbaló, tropezó con una silla y la niña volvió a caer al fuego, narra el ministerio público.

La pequeña sufrió quemaduras de segundo grado en el nueve por ciento de la superficie corporal. Fue trasladada de urgencia a un hospital y estuvo cinco días ingresada en la UCI. Tuvo que ser sometida a varias curas bajo anestesia en quirófano. Tardó casi dos meses en recuperarse y como secuelas le han quedado diversas cicatrices en cara, piernas y brazos.

La madre de la menor presentó una denuncia ante la Policía Nacional, que abrió una investigación sobre lo ocurrido y remitió sus pesquisas a un juzgado de instrucción de Manacor. El juez procesó a los tres adultos, pero uno de ellos ha fallecido. La Fiscalía acusa al padre y a la amiga de este de un delito de lesiones por imprudencia, por el que reclama sendas penas de dos años de cárcel para ellos y que indemnizan a la víctima con 26.500 euros.

Noticias relacionadas

Ayer se celebró una vista previa del juicio en un juzgado de lo penal de Palma, pero las partes no alcanzaron un acuerdo de conformidad. La magistrada señaló el juicio para el próximo mes de septiembre.