El joven que quedó tuerto tras un atraco en Palma fue apuñalado en la cara mientras otros asaltantes le inmovilizaban
La Policía Nacional traslada al juzgado de guardia a los cuatro detenidos por el asalto, presuntos autores de un delito de intento de asesinato y dos robos con violencia
Agentes de la Policía Nacional de Palma han detenido a cuatro jóvenes como presuntos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa y dos robos con violencia e intimidación, por el asalto a punta de cuchillo a dos chicos en el casco antiguo de la ciudad. Una de las víctima recibió una puñalada en el ojo cuando estaba inmovilizada por los delincuentes y sin posibilidad de defensa, lo que le ha provocado la pérdida de visión.
Los hechos se produjeron el pasado día 10 de enero, sobre las dos menos veinte de la madrugada. Dos chicos se dirigían a su domicilio y cuando se encontraban en las inmediaciones de la plaza Quadrado fueron asaltados por cuatro jóvenes.
Los asaltantes se dividieron y fueron dos por cada chico. Dos de ellos abordaron a una de las víctimas y uno de los asaltantes sacó una navaja la cual se la puso en el costado y le intimidó: “Dame todo lo que tengas”. El chico se vio obligado a entregarle sus pertenencias. El otro asaltante cogió la cadena que portaba la víctima al cuello y se la arrancó.
Estos dos asaltantes se sumaron a la agresión al otro joven, al que propinaron patadas y puñetazos y le inmovilizaron. Varios de los atracadores le sujetaron para que no pudiera moverse. En ese estado, sin posibilidad de defenderse, el individuo que llevaba la navaja se puso delante de él y le asestó dos puñaladas en la cara. Una le causó un corte en la frente y la otra le alcanzó en un ojo.
En ese momento apareció un vehículo conducido por una mujer, provocando que los asaltantes huyeran del lugar. La conductora auxilió a las víctimas y traslada al herido a un centro médico cercano.
Debido a la gravedad de las lesiones, el joven herido tuvo que ser trasladado al hospital de Son Espases, donde los médicos comprobaron que había perdido la visión en un ojo.
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, llevando a cabo numerosas gestiones encaminadas a la identificación y localización de los asaltantes.
Tras numerosas pesquisas los agentes lograron identificar a los cuatro asaltantes. El primero de ellos fue detenido el pasado martes. Posteriormente, tras un dispositivo de búsqueda, fueron arrestados los otros tres en la madrugada del miércoles, todos ellos como presuntos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa y dos robos con violencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
- El CTA da su veredicto sobre los dos polémicos penaltis a favor del Mallorca ante el Athletic
- Sóller ordena a la familia March retirar la barrera que cierra el paso al camí de Bàlitx
- La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
- El Club Mar de Palma adjudica dos de sus cuatro nuevos restaurantes al grupo madrileño Azotea
- Vox Palma propone que el edificio de Gesa se destine a oficinas y alquileres
- Palma tendrá que pagar todos los conciertos de la Revetla de Sant Sebastià que se cancelaron
- Una mañana de reuniones y teléfonos: así se fraguó la cancelación de Sant Sebastià