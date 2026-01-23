El joven que quedó tuerto tras un atraco en Palma fue apuñalado en la cara mientras otros asaltantes le inmovilizaban

Agentes de la Policía Nacional de Palma han detenido a cuatro jóvenes como presuntos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa y dos robos con violencia e intimidación, por el asalto a punta de cuchillo a dos chicos en el casco antiguo de la ciudad. Una de las víctima recibió una puñalada en el ojo cuando estaba inmovilizada por los delincuentes y sin posibilidad de defensa, lo que le ha provocado la pérdida de visión.

Los hechos se produjeron el pasado día 10 de enero, sobre las dos menos veinte de la madrugada. Dos chicos se dirigían a su domicilio y cuando se encontraban en las inmediaciones de la plaza Quadrado fueron asaltados por cuatro jóvenes.

Los asaltantes se dividieron y fueron dos por cada chico. Dos de ellos abordaron a una de las víctimas y uno de los asaltantes sacó una navaja la cual se la puso en el costado y le intimidó: “Dame todo lo que tengas”. El chico se vio obligado a entregarle sus pertenencias. El otro asaltante cogió la cadena que portaba la víctima al cuello y se la arrancó.

Estos dos asaltantes se sumaron a la agresión al otro joven, al que propinaron patadas y puñetazos y le inmovilizaron. Varios de los atracadores le sujetaron para que no pudiera moverse. En ese estado, sin posibilidad de defenderse, el individuo que llevaba la navaja se puso delante de él y le asestó dos puñaladas en la cara. Una le causó un corte en la frente y la otra le alcanzó en un ojo.

En ese momento apareció un vehículo conducido por una mujer, provocando que los asaltantes huyeran del lugar. La conductora auxilió a las víctimas y traslada al herido a un centro médico cercano.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven herido tuvo que ser trasladado al hospital de Son Espases, donde los médicos comprobaron que había perdido la visión en un ojo.

Agentes de la Policía trasladan a uno de los detenidos. / CNP

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, llevando a cabo numerosas gestiones encaminadas a la identificación y localización de los asaltantes.

Otro de los jóvenes arrestados por la agresión. / CNP

Tras numerosas pesquisas los agentes lograron identificar a los cuatro asaltantes. El primero de ellos fue detenido el pasado martes. Posteriormente, tras un dispositivo de búsqueda, fueron arrestados los otros tres en la madrugada del miércoles, todos ellos como presuntos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa y dos robos con violencia.