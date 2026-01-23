La Guardia Civil interviene 3.000 plantas de marihuana en una nave agrícola en Lloret de Vistalegre

La Guardia Civil de Sineu ha investigado a dos hombres, un anciano de 79 años y un joven de 21, como presuntos responsables de una plantación de 3.000 plantas de marihuana descubierta en Lloret de Vistalegre. Los guardias descubrieron el cultivo, en una nave agrícola, tras notar el olor de las plantas cuando acudieron a mediar en una pelea entre vecinos.

Los hechos se remontan a la mañana del pasado miércoles día 21 de enero, cuando una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil acudió a un aviso por una riña entre vecinos en Lloret de Vistalegre.

Al llegar al lugar los agentes de la Benemérita se percataron de un fuerte olor a lo que parecía ser cannabis. Los agentes, al finalizar la actuación por la riña vecinal por la que fueron requeridos y alertados por el fuerte olor, decidieron intentar localizar el foco de dónde podía provenir ese olor tan característico de la marihuana.

Siguiendo este rastro localizaron una nave agrícola donde había 3.000 plantas de cannabis, además de cogollos listos para su consumo, básculas digitales y fertilizantes. Tras la intervención han quedado investigados dos hombres, un anciano de 79 años y un joven de 21, presuntos responsables de la plantación, por un supuesto delito de tráfico de drogas.