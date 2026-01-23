Detenidos cuatro jóvenes por dejar tuerto a un chico al clavarle una navaja durante un atraco en Palma

La Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes delincuentes, de entre 19 y 21 años, como presuntos autores de un violento asalto a dos estudiantes de 18 años ocurrido el pasado 10 de enero en el casco antiguo de Palma. Una de las víctimas ha perdido la visión de un ojo después de que uno de los atracadores le clavara una navaja.

El asalto ocurrió sobre la una y media de la madrugada del pasado sábado 10 de enero en la plaza Quadrado, en el casco antiguo de Palma. Dos estudiantes de 18 años volvían caminando a sus domicilios tras salir a cenar cuando se vieron abordados por cuatro jóvenes, que les golpearon y les amenazaron con navajas para quitarles el dinero y los objetos de valor que llevaban.

Los dos chicos recibieron repetidos puñetazos y patadas de los asaltantes, pero uno de ellos se llevó la peor parte, cuando uno de los delincuentes le hirió dos veces en la cara con la navaja. La primera puñalada le causó una herida en la frente. La segunda vez se la clavó en un ojo.

Tras el atraco los asaltantes se escaparon, mientras que las víctimas pidieron ayuda y fueron atendidas por dotaciones sanitarias, que les trasladaron a un hospital. Los médicos comprobaron entonces que uno de los chicos había sufrido un estallido del globo ocular y perdido totalmente la visión en el ojo.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la Policía Nacional abrió una investigación y a lo largo de los últimos días ha arrestado a los cuatro sospechosos del asalto. Se trata de jóvenes de entre 19 y 21 años, todos con antecedentes por delitos violentos. Los investigadores han conseguido identificar plenamente al presunto autor de la puñalada en el ojo. Está previsto que los cuatro detenidos sean puestos hoy por la tarde a disposición del juzgado de guardia de Palma.