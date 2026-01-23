Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido por un robo valorado en 7.000 euros en las oficinas de una cadena hotelera en Marratxí

El delincuente fue sorprendido por la Guardia Civil el jueves en el mismo local, donde supuestamente pretendía volver a entrar

Agentes de la Guardia Civil trasladan al detenido.

Agentes de la Guardia Civil trasladan al detenido.

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Guardia Civil del Pont d´Inca ha detenido a un hombre de 55 años de edad por un delito de robo con fuerza cometido en las oficinas de una cadena hotelera de Marratxi, de donde se llevó material valorado en 7.000 euros. El hombre fue sorprendido por una patrulla el pasado jueves en el mismo local, donde presuntamente pretendía volver a entrar.

La Guardia Civil inició una investigación a raíz de una denuncia presentada por el robo con fuerza en las oficinas de una cadena hotelera de Marratxí, donde habrían sustraído material y efectos por valor de 7.000 euros.

Los agentes de la Benemérita iniciaron las correspondientes pesquisas para averiguar la autoría de los hechos y tras la investigación abierta se logró identificar al autor, al cual se le realizaron discretas vigilancias con la finalidad de localizar el lugar donde pudiera ocultar los efectos sustraídos.

Ayer jueves los agentes que se encontraban realizando una de las vigilancias al autor de los hechos, observaron que regresó a las mismas oficinas de la cadena hotelera y accedió nuevamente por la fuerza para cometer otro robo. En ese momento fue detenido in fraganti con herramientas y efectos que portaba.

El autor por un supuesto robo con fuerza ha sido puesto hoy a disposición del juzgado de guardia.

