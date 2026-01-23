Detenido por desvalijar cuatro coches y dos motos aparcadas en la Playa de Palma en un mes

Agentes de la Policía Nacional en Palma han procedido a la detención de un ciudadano argelino como presunto autor de seis robos en el interior de coches y motos que estaban aparcadas de la zona de s'Arenal en menos de un mes.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Playa de la Policía Nacional estaba llevando a cabo una investigación por varios robos en el interior de vehículos en la zona de s'Arenal. En concreto, se habían violentado cuatro coches y dos motocicletas. Todos los hechos se habían cometido entre mediados de diciembre del pasado año y principios de enero.

El modus operandi era el mismo en las sustracciones. En el caso de los coches, el individuo procedía a la rotura de una de las ventanillas, sustrayendo del interior lo que hubiera tras registrar los habitáculos. Con las motocicletas forzaba la cerradura del asiento para llevarse lo que hubiera en el interior.

De entre los efectos sustraídos, destacan un patinete eléctrico que se encontraba en uno de los vehículos, la documentación de otro, productos de cosmética, una mochila y diversos enseres. Asimismo, de una de las motocicletas, se apropió de un casco, prendas de vestir y una cartera con documentación y dinero.

Tras analizar todos los pormenores de las denuncias, y realizar diversas pesquisas, los policías nacionales de Playa pudieron identificar al ladrón. A este le constaban antecedentes por hechos similares.

Al conocer la identidad del agresor, varios policías del Distrito Playa realizaron un dispositivo el pasado martes para interceptarlo. Finalmente, el hombre fue detenido como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza en vehículos.

La Policía destaca que la captura del sospechoso ha sido posible por la investigación realizada por la Comisaría de Playa y por la coordinación con el resto de unidades de Policía Nacional. La colaboración ciudadana y las aportaciones de testigos han sido igualmente cruciales para la resolución de esta investigación.

La Policía informa de que estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Turismo Seguro, implantado por la Comisaría de Distrito Playa, que busca prevenir la delincuencia itinerante y reforzar la seguridad en los núcleos turísticos de la isla.