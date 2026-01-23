Un derrumbe en un muro de Cala Major causa daños en dos coches aparcados

Los Bombers de Palma han tenido que intervenir esta madrugada para asegurar los restos de un muro de contención que se ha venido abajo en el Camí de Can Estadé, en Cala Major. Los escombros han caído sobre dos coches aparcados, que han sufrido serios daños, pero no han dejado heridos.

Según informan fuentes de los Bombers de Palma, el siniestro ha ocurrido sobre las cuatro de la madrugada en el Camí de Can Estadé, donde un muro de piedra situado en el margen de un solar se ha desplomado sobre la calle. Los escombros se han desparramado por la calzada, han afectado a un poste de la luz que ha quedado en un equilibrio precario, y han causado grandes daños en dos coches aparcados. En el momento del derrumbe no pasaba nadie por allí, por lo que no se han producido heridos.

Varias dotaciones de los Bombers y la Policía Local de Palma han acudido a lugar, han asegurado los elementos más inestables y han precintado la zona para evitar más daños. Todo parece apuntar que el muro no ha podido aguantar el agua que se había acumulado en el solar tras estos días de lluvia.