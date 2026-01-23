Tribunales
Condenada por hackear el correo de su exmarido y enviar un vídeo a su nueva pareja
La acusada acepta pagar una multa de 1.800 euros e indemnizar a la víctima con otros 2.000 por revelación de secretos
Una mujer fue condenada ayer por en Palma por hackear la cuenta de correo electrónico de su exmarido y enviar desde ella un vídeo del hombre con otra persona a su actual pareja. La procesada se declaró autora de un delito de revelación de secretos y aceptó pagar una multa de 1.800 euros y una indemnización de 2.000 euros al perjudicado tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. La magistrada dictó sentencia en el acto y el fallo ya es firme.
Los hechos ocurrieron el 7 de diciembre de 2024. De madrugada, la mujer se conectó a la cuenta de Apple de su exmarido, consiguiendo así acceder a todo el material contenido íntimo que el hombre tenía almacenado allí. Logró de este modo ver el contenido de la galería del teléfono móvil del perjudicado. Acto seguido, utilizando la cuenta de correo electrónico de su exmarido, envió un vídeo a su nueva pareja en el que aparecía él con otra mujer en un coche.
El perjudicado descubrió lo ocurrido y presentó una denuncia. Tras la investigación, la Fiscalía imputó a la acusada un delito de revelación de secretos y reclamó una condena de un año de prisión para ella, así como 3.000 euros de indemnización. El ministerio público rebajó su petición tras el acuerdo alcanzado con el abogado defensor.
