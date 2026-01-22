Un policía en prácticas captura a un menor que había hurtado productos de un establecimiento en Palma

Un agente de la Policía Nacional en prácticas, que estaba fuera de servicio, detuvo el pasado jueves en Palma a un menor, que estaba fugado de un centro y que acababa de sustraer varios paquetes de carne de un comercio.

Los hechos ocurrieron el jueves por la tarde. Un policía destinado en prácticas en la Jefatura Superior de Baleares, andaba cerca del Paseo Mallorca cuando vio a un menor que era perseguido por vigilantes de seguridad. Estos gritaban, mientras corrían tras el joven, que acababa de robar en un establecimiento.

El agente se unió a la persecución y tras varios metros consiguió dar alcance y reducir al chico. Cuando llegaron los vigilantes le explicaron que había tratado de sustraer varios paquetes de carne.

Posteriormente, una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta trasladó al menor hasta dependencias policiales como presunto autor de un delito de hurto.

Tras realizar diversas gestiones en la Jefatura Superior, los agentes de la Policía Nacional comprobaron que el menor estaba fugado de un centro.