La Policía Local de Palma investiga a un vecino por manipular el contador de la luz

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias penales contra un hombre español de 41 años como presunto autor de un delito leve de defraudación de fluido eléctrico. La intervención tuvo lugar tras el requerimiento de una comunidad de propietarios de la barriada de Son Dameto, y un técnico confirmó que el contador de la luz había sido manipulado.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de enero, sobre las ocho y veinte de la mañana, cuando una patrulla de la Policía Local fue comisionada por la Base del 092 al edificio. La representante de la comunidad informó sobre la posible manipulación del contador de una de las viviendas.

En el lugar se encontraba un operario de la empresa eléctrica, quien, tras la inspección técnica, verificó ante los agentes que el contador de la vivienda investigada había sido puenteado, confirmando así la defraudación del suministro.

Los agentes intentaron contactar con el morador de la vivienda implicada, pero no abrió la puerta. La Policía Local actuó de oficio al constatarse el presunto delito.

La Sala de Atestados ha remitido el atestado policial al Juzgado de Instrucción de Guardia, adjuntando las pruebas fotográficas de la manipulación del contador.