Piden 3 años de cárcel a un empresario por la muerte de un trabajador de 17 años en un accidente de moto en s'Illot

La familia de un menor de 17 años que murió en un accidente de moto cuando trabajaba como repartidor en una pizzería de Porto Cristo reclama tres años de cárcel para el dueño del negocio por el siniestro. Los allegados al adolescente le acusan de obligarle repartir los pedidos con una motocicleta para la que no tenía carné y le imputan delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores. Además de la pena de prisión, solicitan indemnizaciones que suman más de 200.000 euros. El empresario ya fue condenado por un juzgado de lo social por las infracciones en materia laboral detectadas tras el accidente mortal, pues el chico no tenía contrato ni estaba dado de alta en la Seguridad Social. Ayer, en el juicio penal, alegó que el menor "tenía prohibido" utilizar la motocicleta y que debía realizar los repartos en un ciclomotor.

El accidente se produjo en la noche del 28 de septiembre de 2019 en la carretera que une Porto Cristo y s'Illot. La víctima, Isaac Marta, de 17 años, iba a bordo de una motocicleta de 125 centímetros cúbicos propiedad de la pizzería para la que trabajaba, pese a que solo tenía licencia de ciclomotor. El menor perdió el control del vehículo y se estrelló contra un muro. Murió en el acto por las gravísimas lesiones sufridas.

El dueño de la pizzería argumentó ayer en el juicio negó haber obligado al menor a utilizar la motocicleta, que "no tenía el seguro en vigor". Según su versión, el adolescente usaba siempre un ciclomotor de 49 centímetros cúbicos para desplazarse y entregar las pizzas. "No la podía coger", dijo sobre la motocicleta.

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico explicó que la causa del siniestro, según las pesquisas, fue la falta de pericia o de atención del menor. Además, explicó que no llevaba el casco abrochado y que este salió despedido en el accidente.

El abogado de la familia de la víctima, Daniel Castro, sostuvo que el acusado le dejó la motocicleta pese a su "potencialidad dañina". La fiscal y el abogado defensor solicitaron la absolución del empresario. Su letrado dijo que está acreditado que le dejara la motocicleta y aseguró que el accidente fue responsabilidad "exclusiva" del adolescente.