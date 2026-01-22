La mujer y la hija del detenido en Son Gotleu resultaron heridas al intentar quitarle el cuchillo

La mujer y la hija del hombre detenido por apuñalar gravemente a su hijo de 22 años en su casa en Son Gotleu, en Palma, resultaron heridas al internar quitarle el arma, según las primeras diligencias de la Policía Nacional. Los agentes han tomado declaración a las tres víctimas, y están a la espera del dictamen de los médicos sobre el estado mental del padre, que sigue en observación en el hospital, bajo vigilancia policial.

A lo largo de los dos últimos días los policías encargados del presunto intento de homicidio han tomado declaración a las tres víctimas. El miércoles hablaron con la madre, que sufría un corte leve en el abdomen, y hoy han podido entrevistarse con los dos hijos, el joven que sufrió una grave puñalada en el abdomen y la hija, que tuvo que ser operada de urgencia por graves cortes en las manos. Los dos hermanos están en el hospital, él en la UCI, pero su evolución es favorable.

Según las primeras pesquisas, el padre, de 53 años, atacó con el cuchillo a su hijo, de 22, al que propinó una puñalada en el abdomen que le dejó herido de gravedad. Tanto la madre como la hija, menor de edad, intentaron quitarle el cuchillo y fue entonces cuando resultaron heridas.

La Policía prosigue la investigación y está pendiente de tomar declaración al hombre, por lo que están a la espera del dictamen médico sobre su estado de salud mental. El presunto agresor está también en Son Espases bajo custodia policial.