Los hermanos apuñalados por su padre en Son Gotleu evolucionan bien en el hospital

Los dos hermanos, un joven de 22 años y una chica menor de edad, que fueron apuñalados por su padre el martes por la noche en su domicilio de Son Gotleu, en Palma, siguen ingresados en el hospital de Son Espases aunque su evolución es favorable. Él sigue en la UCI, aunque fuera de peligro, y ella está en planta, recuperándose tras ser operada de urgencia en las manos. En el mismo hospital, bajo vigilancia policial, está su padre, el presunto agresor, un hombre de 53 años, prendiente de que se evalúe su estado mental. La Policía Nacional sigue adelante con la investigación, y ya ha tomado declaración a varias de las víctimas.

El incidente ocurrió sobre la medianoche del martes en un domicilio de la plaza Orson Welles, en Son Gotleu, donde se produjo una violenta pelea en la que el hombre, marroquí de 53 años, presuntamente apuñaló a su hijo en el abdomen, e hirió también a su hija menor de edad, que sufrió graves cortes en las manos, y a su pareja, con lesiones leves, cuando trataron de interponerse.

Dotaciones de la Policía Nacional acudieron con urgencia tras recibir los primeros avisos sobre lo ocurrido y encontraron a los implicados ya en la calle, esperando ayuda. Los agentes solicitaron la intervención urgente de ambulancias del 061 mientras procedían a la detención del presunto agresor.

El que estaba en peor estado era el hijo, con una grave puñalada en el abdomen. Fuentes del hospital de Son Espases indican que el paciente permanece ingresado en la UCI aunque evoluciona bien y no se teme por su vida. Por su parte, su hermana menor de edad tuvo que ser intervenida de urgencia porque las cuchilladas que recibió cuando trató de interponerse entre su padre y su hermano le habían afectado los tendones de las manos. La chica está ingresada en planta y se recupera tras la operación.

La madre también resultó herida en el incidente, aunque de carácter leve y no tuvo que ser hospitalizada.

La Policía Nacional continúa con las gestiones para aclarar lo ocurrido y ya ha tomado declaración a varias de las víctimas, y está pendiente de la evolución médica del presunto agresor para saber si podrán interrogarle.