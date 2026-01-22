Detenido en Palma por apuñalar a un hombre porque no le quiso comprar una batidora

Agentes de la Policia Nacional de Palma arrestaron el pasado lunes a un individuo que estaba siendo buscado por apuñalar el pasado mes de diciembre a un hombre porque no le quiso comprar una batidora de segunda mano. Cuando los agentes le cachearon descubrieron además que llevaba una bolsa con cocaína y la documentación de otra persona.

Según informa la Policía Nacional, el pasado lunes por la noche una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional identificó a un hombre y comprobó que tenía una requisitoria policial, porque estaba siendo buscado por el Grupo de Investigación Centro por un delito de lesiones ocurrida en el mes de diciembre.

A primeros de ese mes, el detenido trató de vender una batidora de segunda mano a un hombre en Son Gotleu. Tras recibir la negativa del comprador, el presunto autor le profirió expresiones de carácter despectivo. Pese a el hombre no respondió a los insultos, el detenido presuntamente sacó una navaja de su bolsillo e intentó clavársela en el abdomen. La víctima reaccionó rápidamente e interpuso su mano izquierda en la trayectoria del arma. La navaja le atravesó completamente la mano.

Tras identificar los agentes de la Comisaría Centro al presunto autor, ya que supieron de los hechos días más tarde cuando la víctima interpuso la denuncia, realizaorn gestiones para localizarle.

Una vez identificado por la patrulla el pasado lunes, y conocida la reclamación policial que le constaba, también comprobaron que un juzgado de Palma ordenaba su detención y puesta a disposición por un delito contra la salud pública.

Al cachear al sospechoso los policías nacionales descubrieron en el interior de su bandolera una bolsa de plástico con cocaína, por lo que levantaron un acta por posesión de sustancias estupefacientes.

El hombre llevaba también la documentación de otra persona, que había sido denunciada como extraviada por su propietario días atrás.

Los agentes le arrestaron como presunto autor de un delito de lesiones, además de por la reclamación que ordenaba su detención y puesta a disposición judicial.